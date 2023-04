Osterfeuer 2023 Landkreis Harburg: Karte zeigt Termine und Orte

Am Feuer zusammenrücken – auch für viele Menschen in der Region gehört das zu Ostern fest dazu.

Landkreis Harburg/Landkreise. Sie gehören zum Osterfest wie Hasendeko und bunte Eier: die Osterfeuer. Auch in diesem Jahr werden sie wieder an etlichen Orten im Landkreis und Bezirk Harburg, Landkreis Stade und Lüneburg und darüber hinaus brennen und die Menschen der Gemeinden zusammenkommen lassen.

Doch wie immer werden sie nicht am selben Tag und zu verschiedener Uhrzeit stattfinden – manche Feuer wurden bereits abgesagt. Deshalb gibt das Abendblatt an dieser Stelle einen interaktiven Überblick über alle Osterfeuer am Donnerstag, Sonnabend (Samstag) und Sonntag im Jahr 2023 in der Region – die Daten mit Startzeit, Ort und Tag werden regelmäßig um Veranstaltungen aktualisiert.

Interaktive Karte mit Infos zu den Osterfeuern der Region

Sie wohnen in Harburg, Buchholz, Winsen, Seevetal, Neu Wulmstorf, Buxtehude, Lüneburg oder in kleineren Orten in der Region?

Per Zoom und Mausklick finden Sie das nächstgelegene Osterfeuer. Die Ortsmarkierungen sind farblich nach Veranstaltungstag gruppiert:

Osterfeuer am Donnerstag

Osterfeuer am Sonnabend

Osterfeuer am Sonntag

Fehlt ein Osterfeuer? Bitte melden

Ein wichtiger Hinweis aus der Redaktion: Bei den Ortsangaben handelt es sich um ungefähre Angaben ohne Gewähr.

Wer sein Osterfeuer noch nicht in der Karte findet, kann gern eine E-Mail an harburg-abendblatt@funkemedien.de schicken. Bitte nennen Sie uns den Ort, Tag und den Start der Veranstaltung sowie gern auch eine Wegbeschreibung, sollte das Feuer etwas abseits stattfinden.