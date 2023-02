Ein Jahr Ukraine-Krieg: Kirchen laden zu Andachten ein

Vor einem Jahr versammelten sich am 24. Februar abends Menschen aus Winsen zum Friedensgebet auf dem Schlossplatz. In diesem Jahr ruft der SPD-Ortsverein zu einer Mahnwache auf.

Landkreis Harburg. Vor einem Jahr begann mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Krieg in Europa, der bis heute anhält. An vielen Orten kamen damals die Menschen zusammen, um ihre Solidarität den Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber zum Ausdruck zu bringen. In Winsen versammelte sich regelmäßig eine große Anzahl von Menschen auf dem Schlossplatz, um ihre Sorgen und ihr Mitgefühl zu teilen.

An diesem Freitag jährt sich der Kriegsausbruch in der Ukraine zum ersten Mal. Und erneut finden im Landkreis Harburg und der ganzen Region viele Aktionen statt: Kirchengemeinden laden zum Friedensgebet ein, Benefizkonzerte wollen Solidarität zeigen und zu Spenden für die Opfer des grausamen Krieges aufrufen.

In Winsen ruft der SPD-Ortsverein diesen Freitag um 19 Uhr auf dem Schlossplatz zu einer Mahnwache gegen den Krieg und für den baldigen Frieden für die Ukraine und für Europa auf. Kurz zuvor, um 18 Uhr beginnen schon die ersten Friedensgebete im Landkreis – und zwar vor vor der St.-Stephanus-Kirche in Egestorf, für die Nachbarschaft Buchholz in der St.-Paulus-Kirche, auf dem Rathausplatz in Stelle und in den Kirchen in Ramelsloh, Jesteburg und Ashausen.

Es folgt um 18.30 Uhr ein Friedensgebet in der Mauritiuskirche in Hittfeld mit Pastorin Martina Wüstefeld sowie eine Andacht der Kirchengemeinde Elbmarsch um 19 Uhr in Drennhausen.

Am Sonnabend, 25. Februar, veranstalten die Winsener Kirchengemeinden um 11 Uhr eine Friedensandacht in der St.-Marien-Kirche. „Zusammen mit den vielen Ukrainern, die im vergangenen Jahr unsere Nachbarn geworden sind, soll in dieser Andacht all derer gedacht werden, die in diesem Krieg alles verloren haben, die fliehen mussten und die um einen lieben Angehörigen trauern. Es soll für den Frieden gebetet werden: Besonders in der Ukraine, aber auch für den Frieden in den vielen anderen Kriegsschauplätzen dieser Welt“, sagt Markus Kalmbach: „Wir wollen uns ermutigen lassen, selbst Friedensstifter zu sein und uns für den Frieden in unserer Stadt, in unserem Land und darüber hinaus einzusetzen“, so der Pastor der Winsener Kirchengemeinde St. Marien.

Es geht um Frieden in der Ukraine - aber auch um viele andere Kriegsgebiete der Welt

Am Sonntag, den 26. Februar lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendarbeit Brackel um 10.30 Uhr zum Friedensgebet ein. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine steht dabei im Fokus. Aber auch hier geht es um Frieden in den vielen anderen Kriegsgebieten der Welt. Die Predigt hält Uta Malzahn: Sie ist seit einigen Jahren als ehrenamtliche Prädikantin im Kirchenkreis Winsen aktiv. Interessierte sind bereits ab 10.15 Uhr zu einer Tasse Kaffee, Tee und Keksen eingeladen. So ist ein guter Rahmen da, um gemütlich anzukommen. „Jeder ist herzlich willkommen, unabhängig von irgendeiner Kirchenzugehörigkeit“, so die Verantwortlichen.

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine am 24. Februar laden auch die Lüneburger Innenstadtkirchen und der evangelische Kirchenkreis zu einer gemeinsamen Friedensandacht ein. Das Motto der Andacht lautet „Imagine Peace“, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die Andacht beginnt um 18 Uhr in der St. Michaeliskirche. „Auch nach einem Jahr des Krieges hören wir nicht auf, mit Empathie uns für die betroffenen Menschen einzusetzen und beharrlich für eine Verständigung der friedlichen Wege zu beten“, sagt Pastorin Silke Ideker.

Musikalisch wird die Andacht von einem Vokalensemble unter der Leitung von Joachim Vogelsänger gestaltet, es werden auch ukrainische Lieder gesungen. Auch ein Friedensgruß in russischer Sprache wird dabei sein. Die Leitende Superintendentin Christine Schmid betont: „Wir beten in Solidarität mit den Opfern, doch über die Grenzen von Nationen hinweg. Hoffnung auf Frieden kennt keine Grenzen.“

In der St.-Petri-Kirche Buxtehude steht am Sonnabend, 25. Februar um 11 Uhr in der Reihe „Musik zur Marktzeit“ alles im Zeichen des Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine. Im Mittelpunkt steht die musikalische Bitte um den Frieden, das Gebet und die Hoffnung. Erklingen werden unter anderem Werke von Dietrich Buxtehude, August Gottfried Homilius, John Rutter und des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko. Es singt die Kantorei des Kirchenkreises Buxtehude, sie wird begleitet von Jasmin Mai (Cello) und Timo Corleis (Orgel und Klavier). Die Leitung hat Kreiskantorin Sybille Groß. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten. Beginn ist um 11 Uhr.

Ein Benefizkonzert mit bekannten Musikerinnen und Musikern der Ukraine

In der kommenden Woche laden die Hollenstedter St.-Andreas-Kirchengemeinde und der „Heimat- und Verkehrsverein Estetal“ gemeinsam zu einem Benefizkonzert mit dem „Trio Kyiv“ ein: Damit wollen sie kranken Kindern in der Ukraine helfen. Das Konzert findet am Sonnabend, 4. März, ab 19 Uhr in der Andreaskirche in Hollenstedt statt. Der Eintritt ist frei: Es wird um Spenden für das Kinderkrankenhaus „Ohmadyt“ in Kiew gebeten.

Im „Trio Kyiv“ sind renommierte ukrainische Künstler vertreten: Die Pianistin Maryna Vasylyeva aus Hamburg hat ihre musikalischen Wurzeln in der Klassik. Nach ihrem Abschluss an der Musik-Akademie in Kiew wendete sie sich dem Jazz und dem Pop zu. Vasylyeva wirkte bei vielen Festivals in der Region, wie dem „Pinneberger Sommer Jazz Fest“, mit und trat mit verschiedenen Programmen unter anderem in den Hamburger Kammerspielen, im Jazz-Club Birdland und in vielen anderen Kultureinrichtungen auf.

Auch ein zehnjähriges Mädchen wird auf der Bühne stehen – für ihr Heimatland

Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat sie mit geflüchteten Musikerinnen und Musikern die Formation „Konzert-Brigade-Ukraine“ gegründet und seitdem zahlreiche Benefizkonzerte für Hilfsprojekte in ihrer Heimat gegeben. Das „Trio Kyiv“ tritt bei passenden Anlässen als kleinere Formation der „Konzert-Brigade-Ukraine“ auf.

Zum dem Trio aus der ukrainischen Hauptstadt gehören neben Maryna Vasylyeva auch Svitlana Tabunschyk (Schlagzeug) und Jean Yanochkin (Gesang, Bass). Beide sind ebenfalls Schutzsuchende aus Kiew, die mit ihren musikalischen Möglichkeiten Hilfe für ihre Heimat leisten wollen.

Noch vor zwei Jahren spielte Svitlana Tabunschyk mit dem weit über die Ukraine hinaus bekannten Popstar Garik Krichevsky in der Vegas Hall in Moskau ein umjubeltes Konzert und sorgte an den Drums für den richtigen Groove. In Kiew arbeitete sie als Schlagzeuglehrerin. Jean Yanochkin ist ein Multi-Instrumentalist. Er singt, spielt außerdem Bass, Piano und Percussion. Yanochkin hat in Donjezk und in Kiew Musik studiert.

Beim Konzert in Hollenstedt bietet das Trio ein Programm mit einer bunten Mischung aus ukrainischen Folk- und Popsongs, Welt-Hits sowie Jazz-Arrangements und Evergreens. In der Andreaskirche wird die Formation außerdem durch die erst zehnjährige Yana Yanochkina (Violine, Gesang) unterstützt.