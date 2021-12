TSCHÜSSIKOWSKI! Die abgefahrene Urlaubsrevue aus Schmidts Tivoli wird am 4. März vom Hamburger Schietwetter ablenken.

Corona Großes Programm trotz Pandemie in der Empore

Buchholz. Das Programm ist durch die Corona-Pandemie zwar abgespeckt, dennoch wird es nach aktueller Planung im Veranstaltungszentrum Empore Buchholz in den kommenden Monaten viel zu sehen und zu lachen geben. Das beginnt gleich heute Abend mit den Hamburger Comedy-Musikern von Bidla Buh.

Hans Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend musizieren spielend ihr Weihnachts-Special „Advent, Advent, ein Kaktus brennt“ (Beginn: 20 Uhr): Die drei ungleichen Brüder Hans Torge, Ole und Frederick treffen sich zum „Fest der Liebe“. Dabei gerät die Adventszeit zu einer aberwitzigen Schlittenfahrt durch das weihnachtliche Liedgut. Das Repertoire reicht vom klassischen Knabenchor und Blockflöten-Terzett über Stepptanz bis zu Bing Crosbys Santa Claus Is Coming To Town. Mit Bezug auf den weihnachtlichen Festschmaus gibt das Trio eine virtuose Performance auf Tellern und Töpfen.

Neue Termine für abgesagte Weihnachtsmärchen stehen fest

Am Freitag laden Tom Gaebel und sein Orchester zum „Swinging Chrismas“, ein Nachholkonzert für den im Dezember 2020 ausgefallenen Termin. Der Big Band-Entertainer und seine Musiker machen Stimmung mit White Christmas, Jingle Bells und anderen amerikanischen Weihnachts-Evergreens und spielen moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“. Beginn: 20 Uhr.

Die als Nachmittagsveranstaltungen geplanten Weihnachtsmärchen am Wochenende müssen allerdings verschoben werden. Ronja Räubertochter wird nun am letzten Maiwochenende 2022 auf der Bühne stehen. Auch die Auftritte der irischen Tänzer Danceperados of Ireland, des Russischen Nationalballetts und der Finkwarder Speeldeel mussten abgesagt oder verschoben werden.

„Mit dem frühen Bekenntnis zu 2G haben wir schon im Oktober die Weichen für eine schwierigere Lage im Winter gestellt und sehen uns bestätigt,“ beschreibt Empore-Chef Onne Hennecke die aktuelle Situation seines Veranstaltungszentrums. Immerhin: „Der Oktober und November liefen verhältnismäßig gut, wir hatten einige sehr gut verkaufte Veranstaltungen.“ Seit September zählt er rund 60 Veranstaltungen.

Inzwischen gilt in Niedersachsen die 2G-plus-Regelung. Geimpfte und Genesene benötigen zum Einlass zusätzlich einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das neue Testzentrum in der Empore führt Schnelltests durch, allerdings nur nach vorheriger Terminvergabe. Wer bereits eine Booster-Impfung hat, ist von der Testpflicht allerdings ausgenommen. Für alle Besucher gilt: Beim Zutritt zum Theater sowie überall außerhalb des Sitzplatzes ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Für den Auftritt vom Kabarett-Duo Alma Hoppe gibt es noch Karten.

Foto: Alma Hoppe / Empore Buchholz

Viele Kulturfans lassen sich davon offenbar nicht abschrecken: Das Weihnachtskonzert von Vicky Leandros (15.12.) ist auf wenige Restplätze ausverkauft. Gut nachgefragt sind das Konzert Showtime (18.12.) und der Auftritt des Don Kosaken Chors Serge Jaroff (21.12.) sowie des Kabarett-Duos Alma Hoppe (12.12.).

Eine Stärke der Empore ist ihr Comedy- und Kabarett-Programm. Am Silvestertag kommt um 16 und 20 Uhr die Schmidt Show vom Hamburger Kiez auf die Buchholzer Bühne, gefolgt von Markus Maria Profitlich (12.1., 20 Uhr). Zwei Tage später versprüht der Schauspieler und Entertainer Bill Mockridge nach dem Motto „je oller, je doller“ Energie und Lebensfreude; wiederum zwei Tage später gibt das Buchholzer Stadtorchester sein Winterkonzert.

Neues Winterprogramm enthält 92 Kulturveranstaltungen

In einer Auflage von 70.000 ist das Winterprogramm in der Region Buchholz verteilt worden. Es enthält 92 Kulturveranstaltungen mit einem bunten Angebot aus Comedy, Kabarett, Kleinkunst, Konzerten, Tanz und Theater bis Anfang April. Die ersten Termine mussten nun schon gestrichen oder verschoben werden. „Grundsätzlich sind wir aber optimistisch, unser umfangreiches Programm im Winter durchziehen zu können“, sagt Hennecke.

Der Empore-Chef hadert vor allem mit der 2G-plus-Regel: „Sie macht es sogar Geimpften und Genesenen kaum mehr möglich, ins Theater zu gehen. Leute bleiben zuhause, weil sie keinen Testtermin bekommen haben. Oft lassen sie sich die Eintrittsgelder nicht zurückerstatten, um die Kultur zu unterstützen. Aber sie warten vielleicht mit dem nächsten Kartenkauf, bis sich die Situation entspannt hat.“

Das Testzentrum:

Seit Montag sind im Testzentrum der Empore Buchholz auf Lim´s Terrasse kostenlose Corona-Tests für jedermann verfügbar. Das Testzentrum im Erdgeschoss des Veranstaltungszentrums ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

sind im Testzentrum der Empore Buchholz auf Lim´s Terrasse kostenlose Corona-Tests für jedermann verfügbar. Das Testzentrum im Erdgeschoss des Veranstaltungszentrums ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der große Andrang hat dazu geführt, dass vom kommenden Montag, 13. Dezember, an nur noch Testwillige mit gültigem Termin für den jeweiligen Zeitpunkt bedient werden. Die Terminvergabe läuft online unter gemeinsam-gegen-covid19.com/empore-buchholz. Der Termin kann nicht verschoben werden.

hat dazu geführt, dass vom kommenden Montag, 13. Dezember, an nur noch Testwillige mit gültigem Termin für den jeweiligen Zeitpunkt bedient werden. Die Terminvergabe läuft online unter gemeinsam-gegen-covid19.com/empore-buchholz. Der Termin kann nicht verschoben werden. Der Schnelltest liefert innerhalb von 20 Minuten das Ergebnis. Es ist geplant, später auch den genaueren PCR-Test mit Laboranalyse anzubieten. Er wird 59 Euro kosten. Die Ergebnisse treffen bis 18 Uhr des Folgetages ein.