Haushalt Steuern fließen in Seevetal trotz Corona-Pandemie

Hittfeld. Die Corona-Pandemie hat sich weniger stark auf die finanzielle Lage der Gemeinde Seevetal ausgewirkt, als zunächst befürchtet worden war. Trotzdem fehlen Erträge aus Steuern und anderen Einnahmequellen, zugleich sind Ausgaben unerwartet gestiegen.

Dies führt dazu, dass der Haushalt für das kommende Jahr nach derzeitigem Stand nicht ausgeglichen werden kann. Dank eines Grundstücksverkaufs ist die Gemeinde dennoch gut aufgestellt.

Die finanzielle Schieflage hat mehrere Gründe

Im ersten Entwurf des Haushaltsplans 2022 betragen die ordentlichen Aufwendungen 83.927.400 Euro. Sie übersteigen damit die Erträge um 874.400 Euro. Die Schieflage hat mehrere Gründe: Da ist zum einen die allgemeine wirtschaftliche Lage, wie Kämmerer Josef Brand in seinen Erläuterungen zu dem Entwurf darstellt. Infolge der Pandemie sei die deutsche Volkswirtschaft 2020 in eine der schwersten Rezessionen seit Jahrzehnten geraten. Die reale Wirtschaftsleistung sei in jenem Jahr um 4,6 Prozent geschrumpft. Für dieses Jahr gehe die Steuerschätzung wieder von einem Wachstum der realen Wirtschaftsleistung um 2,6 Prozent und für das kommende Jahr von 4,1 Prozent aus.

„Ab 2022 wird mit der Überwindung der Wirtschaftskrise und der Rückkehr zur Normalauslastung mit leichter Tendenz zur Überauslastung gerechnet“, so Brand. Diese Rechnung fuße allerdings auf der Annahme, dass sich die Lieferengpässe bis zum zweiten Halbjahr aufgelöst hätten und keine neuen verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erforderlich werden.

Einbruch der Gewerbesteuern ist ausgeblieben

Die Erträge aus Gewerbesteuer und Einkommenssteuer sind für die Gemeinde besonders wichtig. Deshalb ist man im Rathaus froh, dass sich die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung nicht bewahrheitet hat. Dieser hatte geschätzt, dass die Gewerbesteuer um 20 Prozent und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um zehn Prozent zurückgehen werde. Die aktuelle Steuerschätzung für Niedersachsen geht dagegen bei der Gewerbesteuer von einer Steigerung um sechs Prozent aus. Dies seien vorläufige Zahlen, betont der Kämmerer. „Die tatsächliche Ertragsentwicklung muss jedoch abgewartet und sehr genau beobachtet werden.“

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf die Ertragslage der Gemeinde haben sich noch weitere Posten negativ ausgewirkt. So war der Betrieb der Schwimmbäder in diesem Jahr wegen der zeitweisen Schließung mit Einnahmeverlusten verbunden, dafür stiegen die Aufwendungen im Personalbereich sowie für die Kreisumlage. Positiv wirkt sich dagegen ein außerordentliches Ergebnis aus: Durch den Verkauf des früheren Polizeigrundstücks in Hittfeld nimmt die Gemeinde rund fünf Millionen Euro ein. Auf dem Gelände sollen Wohnungen gebaut werden.

Aus diesem Grund entsteht unter dem Strich doch noch ein positives Jahresergebnis: Es beträgt dem Entwurf zufolge 4.149.700 Euro. Der Haushalt ist Thema im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am Donnerstag, 9. Dezember. Beginn ist um 17 Uhr in der Burg Seevetal in Hittfeld.