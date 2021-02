Seevetal Gartensaison bringt Farbe in den Corona-Alltag

Carsten Matthies durfte sein Gartencenter in Seevetal-Hittfeld am 13. Februar wieder komplett öffnen.

Der Frühling hat Einzug gehalten, in Gärten, in der Natur und im Gartencenter Bellandris Matthies in Seevetal.