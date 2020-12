Preiswürdige Arbeit: Bei dieser Firma hält alles dicht

Seevetal/Beckedorf. Sie sind meist klein und unscheinbar – kein Produkt, das Aufsehen erregt. Zumindest nicht, solange es funktioniert. Dichtungen machen erst von sich reden, wenn sie undicht werden. Bei Leckagen muss schnell Ersatz beschafft werden, gerade im industriellen Bereich, wo Dichtringe Durchmesser von mehreren Metern erreichen können.

Dafür gibt es in Seevetal einen idealen Ansprechpartner: Am Beckedorfer Bogen liefert die Dichtelemente arcus GmbH innerhalb von 24 Stunden eine neue Dichtung in einem weitgehend digitalisierten Betrieb. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg hat jetzt den Geschäftsführenden Gesellschafter von arcus, Martin Knoche, zum „IHK-Innovationsbotschafter 2020“ ernannt.

Auch einer der besten Arbeitgeber Deutschlands

„Durch die Auszeichnung wurde ich in den Kreis der Innovationsbotschafter der IHK Lüneburg-Wolfsburg und Stade aufgenommen. Wir tauschen uns über innovative Strategien und selbstgesetzte Ziele aus und unterstützen die Wirtschaft und Politik“, sagt Knoche. Zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, aber auch in Nachhaltigkeitsfragen, etwa im Umgang mit den Mitarbeitern. Auf beiden Feldern könnten sicherlich viele IHK-Mitglieder und Politiker von Dichtelemente arcus lernen. Schließlich wurde das Unternehmen in diesem Jahr auch als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.

Beim Gang durch die zweiteilige Lagerhalle sind allerdings kaum Menschen zu sehen. 54 Mitarbeiter beschäftigt arcus. Im Einkauf und Vertrieb, auch in der Lagerlogistik. Die meiste Arbeit übernimmt dort aber die Technik. In diesem Jahr hat sich das Lager größenmäßig verdoppelt. In der jüngeren Hallenhälfte ist ein Hochregallager entstanden, in dem die über das Internet bestellten Waren ohne menschliches Zutun zusammengesammelt werden. Wie von Geisterhand gesteuert bewegen sich graue Boxen über zwei Laufbänder – die Ein- und Ausfahrten zu den Regalschluchten, in denen Tausende Produkte lagern. Ein Laufband bahnt neuer Ware den Weg ins Lager; das andere führt zur Kundschaft. Zwischen den Regalen verkehren bis zu 20 „Shuttles“ (digital gesteuerte Transporter), die die Boxen aufnehmen und dann entleeren oder befüllen.

Lesen Sie auch:

„Mit der Inbetriebnahme des vollautomatischen Lagersystems haben wir es geschafft, unsere logistischen Möglichkeiten um ein Dreifaches zu erweitern“, erläutert Knoche. „Wir vertreiben viele Standard-Artikel, die unter anderem schon über Amazon erhältlich sind. Hier stehen wir im direkten Vergleich mit einem Big-Player und versuchen diesem im kleinen Bereich der technischen Dichtungen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir müssen in Sachen Verfügbarkeit, Schnelligkeit und Preisgestaltung für den technischen Handel als erste Wahl in Frage kommen. Ergänzt durch technisches Know-How in der Kundenberatung“

„Um sich im heutigen Wettbewerb hervorheben zu können, haben wir entschieden, dass auch wir in unserem Bereich auf die vollautomatisierte Logistik setzen müssen“, sagt der Unternehmer. In anderen Bereichen, etwa wenn spezielle Dichtungen gefragt seien, könne die Ware etwas teurer sein als bei Konkurrenzanbietern: „Wir garantieren die Lieferung innerhalb von 24 Stunden. Und das mit passgenauen Teilen. Unsere Reklamationsrate liegt im Promillebereich. Diese Sicherheit ist für viele Kunden sehr wertvoll.“

Das Firmengebäude der Dichtelemente arcus GmbH liegt am Beckedorfer Bogen in in Seevetal.

Foto: Arcus

Mehr als 80.000 verschiedene Dichtungen hat arcus auf Lager; sie summieren sich auf rund 250 Millionen Einzelteile. Die kleinsten werden in Uhren verbaut und messen gerade einmal einen halben Millimeter. Die größten, Dichtungsringe für industrielle Kesselanlagen, kommen auf Durchmesser von acht Metern. Viele Dichtungen sind rund (O-Ringe) und eher klein, bewegen sich in der Größenklasse von Anschlussstücken für Gartenschläuche bis zum Abflussrohr von Waschbecken. Diese Gummi- und Kunststoff-Ringe stecken zu Tausenden in Plastiktüten. In der Kommissionierung wird die bestellte Anzahl dann abgewogen. Mit einer digitalen Waage, in der das Gewicht jedes einzelnen Dichtungstyps gespeichert ist. „Bei Amazon müssen immer gleich 100 Stück gekauft werden. Wir liefern auch nur zehn Stück, um zu vermeiden, dass Ausschuss entsteht. Das verhindert die Verschwendung von Ressourcen, ein wichtiger Punkt im Thema Nachhaltigkeit“, sagt der 48-jährige Firmenchef.

Neben der Standardware gibt es Spezialdichtungen für den Lebensmittelbereich, für Medizintechnik oder Gasgeräte. Das Unternehmen beliefert in der Regel technische Händler, die ihrerseits Industriebetriebe versorgen. „Wir haben sogar einen O-Ring, der um die Erde fliegt“, sagt Knoche schmunzelnd. Die Dichtung sitzt in einem Satelliten, bei dem kurz vor dem Start noch Reparaturbedarf aufgetreten war. Nur einige wenige Einsatzbereiche sind dem Firmenchef zu heikel für eine Belieferung, zum Beispiel die bemannte Raumfahrt oder die Kerntechnik. Auch die Autoindustrie geht leer aus. „Das ist ein Massengeschäft, ebenso wie die Herstellung von Armaturen. In diesen Märkten gibt es viele Anbieter. Da wird dann nur danach geschaut, wer drei Prozent billiger liefern kann.“ Da macht arcus nicht mit.

Erfahrungen mit Weltwirtschaftskrise halfen in diesem Jahr

Das Seevetaler Unternehmen arbeitet mit vielen Herstellern zusammen, die rund um die Welt produzieren. Zum Beispiel in China und den USA. Viele Gummidichtungen kommen aus Norditalien. Hier und anderswo führte die Corona-Pandemie vor allem im Frühjahr zu Lieferengpässen. Sein Unternehmen sei davon jedoch kaum betroffen gewesen, sagt Knoche: „Aufgrund der Erfahrungen in der weltweiten Wirtschaftskrise 2008/2009, wo es ebenfalls zu Engpässen kam, haben wir in diesem Jahr unsere Lagerbestände rechtzeitig hochgefahren. Die Digitalisierung hat uns dabei wesentlich unterstützt.“

Auch auf die eigenen Umsätze habe die Pandemie kaum Auswirkungen: „Das vierte Quartal wird jetzt sogar besser als im Vorjahr. Insgesamt haben wir in diesem Jahr nur unbedeutend weniger verkauft als 2019.“ Das bedeutet zumindest eine Wachstumsdelle bei einem Unternehmen, das sonst alle fünf Jahre seinen Umsatz verdoppelt. In den ersten Jahren nach der Gründung 1995 war der Zuwachs sogar noch stärker. Unabhängig von Corona ist der 48-Jährige mit dem erreichten Niveau zufrieden – neuerliche Betriebserweiterungen seien auf dem jetzigen Standort ohnehin nicht mehr möglich.

Fitnessstudio mit Geräten zur Körperertüchtigung

Martin Knoche sitzt an einem großen Tisch im „Partyraum“, der aktuelle Betriebskantine ist. Hier gibt es ausreichend Platz, um die großen Tische mit jeweils nur zwei diagonal gestellten Stühlen weiträumig zu verteilen. „Vor einem Jahr haben wir hier noch unsere Weihnachtsfeier gehabt. Es war die erste Feier in diesem Raum. In diesem Jahr konnte er leider nur für Frühstücks- und Mittagspausen genutzt werden. Wir haben Glück, dass dieser Raum unseren Mitarbeitern aus dem Lager, in zwei Schichten, einen Rückzugsort für ihre Pausen bietet.“

Jetzt, am frühen Nachmittag, ist die 300 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche komplett verwaist. Ebenso das 150 Quadratmeter große Fitnessstudio nebenan mit einem knappen Dutzend Geräten zur Körperertüchtigung. Hier ist abends gewöhnlich viel Betrieb. Jetzt darf immer nur ein Mitarbeiter im Raum sein und sich verausgaben. Auch die wöchentlichen Pilates-Trainings zur Vorbeugung von Rückenproblemen sind ausgesetzt.

Normalerweise stelle Dichtelemente Arcus kontinuierlich Auszubildende ein, sagt Knoche. In diesem Sommer hat er aufgrund der unsicheren Geschäftslage darauf verzichtet. Für 2021 ist er optimistischer: „Wir werden im August wieder drei bis vier Azubis einstellen.“