Neu Wulmstorf. Der Neu Wulmstorfer SPD-Politiker Thomas Grambow hat überraschend seine Kandidatur für den Landratsposten im Landkreis Stade wieder zurückgezogen. Erst Ende August hatte der Neu Wulmstorfer Vize-Bürgermeister und SPD-Kreischef im Landkreis Harburg angekündigt, dass er sich bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 im Nachbar-Landkreis um dieses Amt bewerben wolle.

Grambow nennt persönliche Gründe für Rückzug

Jetzt nannte er „rein persönliche Gründe“ für seinen Rückzug, der in der politischen Szene im Landkreis Stade auf einige Verblüffung gestoßen ist. „Das kam für uns absolut überraschend, Thomas wäre ein guter Landrat gewesen“, sagt Björn Protze, der SPD-Fraktionschef im Stader Kreistag ist. Der 39-jährige Diplom-Pädagoge ist derzeit noch in Elternzeit und will jetzt selbst für das Amt des Landrates kandidieren, wie er dem Hamburger Abendblatt auf Nachfrage bestätigte.

Im frühen Herbst erst hatte die Stader Kreis-SPD noch den 57-jährigen Grambow als Landrats-Kandidaten vorgestellt, nachdem ihn der dortige SPD-Kreisvorstand dazu nominiert hatte. Zwar war von Anfang an klar, dass der Neu Wulmstorfer gegen den im Landkreis Stade und auch auf Landesebene bestens vernetzten Gegenkandidat Kai Seefried von der CDU nicht gerade die besten Chancen hat. Zumal Grambow im Kreis Stade noch relativ unbekannt ist. Seefried hingegen wohnt im Landkreis in Drochtersen und ist zudem seit 2017 Generalsekretär der Niedersachsen-CDU.

Keine Unterstützung von Grünen und FDP

Aber Grambow hatte schon einmal bei Landratswahlen in seiner eigentlichen politischen Heimat im Landkreis Harburg bewiesen, dass er ein guter Wahlkämpfer ist. 2014 konnte er mit etlichen Hausbesuchen gegen den klaren Favoriten Rainer Rempe (CDU) mit 47,8 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg landen, wenn auch nicht gewinnen. Vielleicht hatte er nun insgeheim erhofft, dass er im Kreis Stade zumindest auch von Grünen und FDP Unterstützung gegen den CDU-Kandidaten bekommt. Doch die blieb aus.

Grambows politische Zukunft ist nun offen

Wie seine politische Zukunft nun aussehen wird, ließ Grambow erst einmal offen. Seine politischen Ämter in Neu Wulmstorf werde er aber bis zur Wahl im Herbst nächsten Jahres weiter ausüben, so Grambow, der eher als pragmatischer denn als besonders linker Sozialdemokrat gilt.

In seinem Heimatort wollte er ursprünglich eigentlich im Herbst für den Bürgermeister-Posten kandidieren. Eine hauptamtliche Aufgabe sei ein „Lebenstraum“ von ihm, sagt Grambow, der als Controller bei einer Krankenversicherung arbeitet und Führungserfahrung als Bundeswehr-Offizier hat. Doch in der Neu Wulmstorfer SPD gilt SPD-Fraktionschef Tobias Handtke als Favorit, woraufhin sich Grambow woanders um eine Kandidatur für ein politisches Amt bemühen wollte und dieses dann in Stade auch tat. Aber eben nur kurzfristig.