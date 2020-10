Demente, aber rüstige 95-Jährige vermisst

Auch der Polizei-Hubschrauber war an der Suche nach Elisabeth B. beteiligt.

Jesteburg. Sie ist 95 Jahre alt, dement, aber offensichtlich noch vergleichsweise gut auf den Beinen unterwegs – wenn sie wie jetzt ihren Rollator dabei hat. Die Polizei sucht Elisabeth B. aus Jesteburg, die seit dem Sonntag vermisst wird. Zuletzt gesehen wurde Elisabeth B. um 11.30 Uhr am Bergweg in Jesteburg.

Ihre Merkmale:

Körpergröße etwa 1,59 m

kurzes, weißes Haar

Brille

grüner Mantel

schwarze Hose

schwarze Schuhe

Die Polizei setzte bereits erfolglos einen Hubschrauber und sogenannte "Mantrailing-Suchhunde" ein. Die Beamten teilten am Montag mit, es werde vermutet, dass sich Elisabteh B. in hilfloser Lage befinde und orientierungslos sei. Da sie Kontakte in den Raum Hanstedt habe und zuletzt bereits größere Strecken zu Fuß gegangen sei, könne sie sich vergleichsweise weit von Jesteburg entfernt aufhalten.

In Flensburg wird derweil ein 65 Jahre alter Patient namens Günther J. vermisst. Er habe die Station des Diako Krankenhauses am Montagmorgen verlassen, sei desorientiert und bedürfe dringend medizinischer Hilfe. Günther J. sei 1,90 Meter groß und sehr schlank. Weitere Merkmale: graues Haar, blasser Teint, vermutlich grauer Pullover und weiße Pflegehose. Günther J. dürfte noch einen Blasenkatheter mit Beinbeutel tragen. Hinweise auf die Vermissten nimmt der Polizeiruf 110 entgegen.

( HA/ryb )