Weltreisen enden auf der „Greundiek“

Stade. Schon im vergangenen Mai zeigte eine lange Schlange von Besuchern vor der kleinen Tür zum Laderaum der „Greundiek“, dass dort etwas Besonderes stattfand. Dennis Ciminski, Motorrad-Reisender aus Stade, hatte damals die Idee, gemeinsam mit dem Trägerverein des Museumsschiffes „Greundiek“, neben Rock-Konzerten und Hochzeitsfeiern auch einmal aufwendige Reiseberichte an Bord des alten Küstenmotorschiffes anzubieten.

Das das war für alle neu und von Anfang an sehr reizvoll. Ein Motto war auch schnell gefunden: „Mit der Greundiek in die Welt“, denn was passt besser zu Reisenden und ihren Abenteuern, als ein Schiff, mit dem man automatisch die weite Welt verbindet. Und nach dem Erfolg des ersten Vortrags, den Dennis Ciminski selbst über seine Motorrad-Reise von der Mongolei nach Hamburg hielt, hieß es dann im Oktober „Abenteuer Island“. Zu Gast dieses Mal: Peter Fabel mit faszinierenden Bilder der Insel im Nordatlantik. Wieder ausverkauft!

Also war Dennis Ciminski und dem Ansprechpartner der Greundiek Gerd Becker klar, dass es 2020 weiter gehen muss. „In diesem Jahr wollen wir uns auf das Thema Motorradfahren konzentrieren, und so haben wir drei von vier Terminen dem Thema Motorradfahren gewidmet“, sagt der Stader. Er freut sich schon jetzt auf alle, die mit an Bord kommen und mit auf große Fahrt gehen, wenn es wieder heißt: „Mit der Greundiek in die Welt!“

Die erste Möglichkeit mit aufzubrechen, besteht schon am 20. März, 19.30 Uhr. Dann werden Markus Möller und Volker Astrath an Bord der Greundiek über ihre Tour „Mongolia – Direction Sunset“, mit dem Motorrad durch die Mongolei, berichten. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 12, an der Abendkasse 13 Euro.