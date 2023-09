AfD Henstedt-Ulzburg: Umstrittener Parteitag wird von Protesten begleitet

Die schleswig-holsteinische AfD hat beim Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg Blockaden in kommunalen Vertretungen beklagt.

Polizisten stehen vor Anti-AfD-Demonstranten am Bürgerhaus, während die schleswig-holsteinische AfD am Samstag ihren Landesparteitag im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg abhält.

Henstedt-Ulzburg. Die schleswig-holsteinische AfD hat bei einem Landesparteitag am Sonnabend in Henstedt-Ulzburg angebliche Blockaden in kommunalen Vertretungen beklagt.

In einer Resolution heißt es: „Wir fordern alle Fraktionen in den Kommunalvertretungen auf, den Wählerwillen zu respektieren und die undemokratische Blockadepolitik gegen eine demokratisch gewählte Partei zu beenden.“

AfD in Henstedt-Ulzburg: Partei lehnt Nationalpark Ostsee ab

Das betreffe zum Beispiel die Ablehnung von AfD-Vorschlägen für Ausschussvorsitze, sagte der Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt. In der Resolution ist von Brandmauern die Rede, die von anderen Parteien errichtet würden. „Damit werde der Wählerwille und die Demokratie mit Füßen getreten.“

In einer zweiten Resolution zur Fischerei sprach sich der Parteitag gegen die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee aus. Das würde sich nach Überzeugung des Parteitags negativ auf Schifffahrt, Fischerei und Tourismus auswirken.

Polizei mit erheblicher Zahl an Beamten vor Ort

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hatte der AfD das Gemeindehaus, wie berichtet, zunächst verweigert. Die AfD setzte sich aber vor dem Verwaltungsgericht durch. Die Polizei war mit einer erheblichen Zahl von Beamten anwesend, da zahlreiche Gegenveranstaltungen angekündigt waren. Am Nachmittag zog die Polizei aber eine eher positive Bilanz, sprach von einem vergleichsweise ruhigen Einsatzverlauf.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor dem Bürgerhaus der Gemeinde im Kreis Segeberg hatten am Morgen nach Polizeiangaben rund 150 Demonstranten die ebenfalls etwa 150 Teilnehmer des Parteitags erwartet. Auf Transparenten hieß es: „AfD raus aus dem Bürgerhaus“ und „Nie wieder Faschismus“.

Polizei: Demonstranten versuchen Absperrung zu durchbrechen

Zum Ende der Zwischenkundgebung am Bürgerhaus versuchten laut Polizeiangaben mehrere Personen eine Absperrung aus Warnbaken und Bauzaunelementen zum Bürgerhaus zu durchbrechen. Einsatzkräfte setzten demnach einfache körperliche Gewalt und Pfefferspray ein und verhinderten einen Durchbruch von Personen.

In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren gegen einen bislang Unbekannten wegen versuchten tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten eingeleitet. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der junge Mann versucht haben, einen Polizisten zu schlagen und ihn gestriffen haben. Der Beamte blieb unverletzt.

AfD in Henstedt-Ulzburg: 350 Teilnehmer bei Demonstration

An einem Streifenwagen entstand zudem ein Sachschaden, nachdem ein Bauzaunelement durch die Auseinandersetzung gegen das Fahrzeug prallte.

An der abschließenden Demonstration "Protest gegen die AfD" beteiligten sich laut Schätzungen der Polizei dann noch einmal 350 Personen. Zu besonderen Vorkommnissen kam es hierbei laut Polizeiangaben nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region