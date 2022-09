Kinderpornografie: Polizei durchsucht 26 Wohnungen in Schleswig-Holstein

Kiel. Die Polizei hat in mehr als zwei Dutzend Wohnungen und Häusern in Schleswig-Holstein nach Kinderpornografie gesucht und dabei zahlreiche Datenträger sichergestellt. Die Einsätze fanden am Donnerstag in Kiel, im unmittelbaren Umland sowie in Kaltenkirchen und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) statt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Kiel mitteilten.

Die Verdächtigen seien zwischen 15 und 78 Jahre alt, zwischen ihnen sei zunächst keine Verbindung zueinander erkennbar.

Polizei Schleswig-Holstein wertet Datenträger aus

Sie stehen unter dem Verdacht, kinderpornografische Schriften besessen und verbreitet zu haben. Hinweise auf aktiven Missbrauch von Kindern durch die Verdächtigen gebe es nicht, hieß es weiter. Bei den Durchsuchungen war auch der Datenträgerspurhund Joker im Einsatz. Er ist darauf trainiert, versteckte Datenträger wie USB-Sticks zu finden. Die gefunden Datenträger sollen nun ausgewertet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region