Timmendorfer Strand So sehen die Pläne für das ehemalige Til-Schweiger-Hotel aus

Mirko Stemmler hat in der Kaminecke seines Hotels Platz genommen

Aus dem an der Ostsee gelegenen Barefoot wurde das The Cozy Hotel. Zehn weitere Häuser dieser Marke sollen im In- und Ausland eröffnen.