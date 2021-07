Erste Ernte von medizinischem Cannabis in Neumünster

In der Indoor-Plantage in Neumünster wurde erstmals medizinisches Cannabis geerntet.

Neumünster. Erstmals haben die Betreiber einer Indoor-Plantage im schleswig-holsteinischen Neumünster am Mittwoch medizinisches Cannabis für die Weitergabe an Apotheken in Deutschland ausgeliefert. "Die erste Ernte waren knapp 50 Kilogramm", sagte Werksleiter Thorsten Kolisch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Innerhalb der kommenden zwölf Monate soll demnach insgesamt eine Tonne Cannabis für medizinische Zwecke produziert werden.

Lesen Sie auch:

Seit 2017 können sich Patienten Cannabis für medizinische Zwecke regulär vom Arzt verschreiben lassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat neben Aphria RX aus Neumünster auch den Unternehmen Aurora und Demecan den Anbau erlaubt. Insgesamt geht es um 10,4 Tonnen. Aprhria RX aus Neumünster gehört zum kanadischen Unternehmen Tilray.