Streit zwischen zwei Radfahrern – Unbekannter schlägt zu

Auf dem Elbewanderweg kam es am Freitag zu einem handfesten Streit (Symbolbild).

Wedel. Ein Streit zwischen zwei Radfahrern in Wedel ist am vergangenen Freitag so ausgeartet, dass jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung im Raum steht. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Männer gegen 17.15 Uhr auf dem Elbwanderweg zwischen dem Kraftwerk und der Seniorenresidenz aneinander.

Der Streit begann damit, dass der 57-Jährige, der sein Fahrrad schob, den anderen Radler darauf hinwies, dass das Radfahren auf diesem Weg verboten sei. Daraufhin schlug der Unbekannte den 57-Jährigen mit der Faust, trat gegen sein Fahrrad und fuhr, wüste Beschimpfungen ausstoßend, weiter Richtung Kraftwerk.

57-Jähriger wurde leicht verletzt

Das Opfer wurde leicht verletzt und hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung und sucht Zeugen.

Der unbekannte Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben:

Der Täter sprach fließend Deutsch.

Er hat helle kurze Haare, ist etwa 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß.

Er trägt auffällige Tätowierungen an beiden Unterarmen.

Die Polizei Wedel sucht Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben, und bittet um Hinweise zum Aufenthalt und zur Identität des Tatverdächtigen Tel.: 04103/5018-0.

