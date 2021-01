Männer sollen kranke Frau zur Prostitution gezwungen haben

Junge Frau wurde 2020 lebend in der Weser ertränkt. In Verden beginnt aber nun eine Verhandlung, die mit dem Fall zu tun hat.

Verden. Zwei 21 und 26 Jahre alte Männer stehen seit Dienstag in Verden vor Gericht, weil sie eine junge psychisch kranke Frau zur Prostitution gezwungen haben sollen. Die 19-Jährige wurde im April 2020 von anderen an eine Betonplatte gefesselt und in der Weser im Kreis Nienburg ertränkt. Gegen die mutmaßlichen Täter steht ein separates Verfahren wegen Mordes am Landgericht Verden an.

Die beiden jetzt angeklagten Männer sollen die Frau Ende März 2020 zunächst an Freier vermittelt und laut Staatsanwaltschaft am 6. April 2020 für die Summe von 2000 Euro an ihre späteren mutmaßlichen Mörder "verkauft" haben, die die Frau ebenfalls zur Prostitution gezwungen haben sollen. Der jüngere Angeklagte habe am Dienstag zur Sache ausgesagt, und auch der ältere, dem Beihilfe zur Zwangsprostitution vorgeworfen wird, wolle Angaben machen, sagte ein Gerichtssprecher.

Angeklagten drohen Haftstrafen von 6 Monaten bis 10 Jahren

Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Angeklagten Haftstrafen von 6 Monaten bis 10 Jahren beziehungsweise im Falle der Beihilfe bis zu siebeneinhalb Jahren. Die unter paranoider Schizophrenie leidende 19-Jährige sei derart erkrankt gewesen, dass sie auch für die Angeklagten erkennbar nicht in der Lage gewesen sei, in sexuelle Handlungen einzuwilligen, hieß es in der Anklage. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt.

Zum Zwecke der Prostitution soll sie dann Anfang April an zwei Männer übergeben worden sein, von denen sich einer wegen Mordes in dem noch anstehenden Prozess verantworten muss. Der Beginn dieses Prozesses, bei dem zwei Männer und eine Frau auf der Anklagebank sitzen, musste am 22. Dezember zunächst verschoben werden, da einer der Angeklagten erkrankte. Dieses Verfahren soll nach derzeitigem Stand am 26. Januar beginnen.

Den Ermittlungen zufolge wurde die junge Frau mit einem Stromkabel auf einer Waschbetonplatte festgebunden. Danach seien entweder alle drei oder nur die beiden Männer zur Weserschleuse in der Gemeinde Balge (Kreis Nienburg) gefahren, so die Anklagebehörde. Den Ermittlungen zufolge stießen die Täter die auf der Platte gefesselte Frau am 9. April 2020 über das Geländer in den Fluss, wo sie ertrank. Laut Anklage wollten die Täter mit dem Mord andere Straftaten verdecken. Knapp drei Wochen nach der Tat entdeckte ein Binnenschiffer den Leichnam der 19-Jährigen im Bereich des Schleusenkanals.

( dpa )