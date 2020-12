Protest vor Molkerei: Landwirte fürchten Milchpreis-Senkung

Barmstedt/Hesel. Dutzende Landwirte haben aus Sorge vor zu geringen Milchpreisen mit ihren Treckern vor einer Molkerei in Barmstedt (Kreis Pinneberg) protestiert. Die Bauern waren am Montagabend hupend durch den Ort gefahren und hatten ihre Fahrzeuge vor dem Unternehmen abgestellt.

Auf an den Traktoren angebrachten Plakaten und Stoffen war unter anderem zu lesen: "Niemand soll es je vergessen – wir Bauern sorgen für das Essen" und "Trotz viel Mühe und Geschick bleibt dem Bauer nur der Strick". Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 25 Trecker an der Aktion beteiligt.

Aktuelle Butterpreis-Verhandlungen sind der Anlass

Mit den Protesten wollen die Landwirte auf eine aus ihrer Sicht drohende Preissenkung in den Supermärkten bei landwirtschaftlichen Produkten aufmerksam machen. Hintergrund der Aktionen sind aktuelle Butterpreis-Verhandlungen des Discounters Aldi mit den Molkereien. Die Bauern fürchten, dass zu geringe Preise sie in Existenznot bringen. Aldi bestätigte die derzeit aktuellen Ausschreibungen für Butter, nannte aber keine Details zu den Preisverhandlungen.

Am Sonntagabend sowie am Montag waren bereits Hunderte Landwirte mit ihren Traktoren vor Aldi-Zentrallagern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen durch die Straßen gefahren. So blockierten Landwirte mit etwa 200 Traktoren am Montag ein Aldi-Lager in Hesel im Landkreis Leer (Ostfriesland). "Es kommt nichts rein und nichts raus", sagte der Sprecher der Bauern-Protestbewegung "Land schafft Verbindung", Anthony Lee. An der Blockade beteiligten sich Lee zufolge auch viele Bauern, die nicht zur Bewegung "Land schafft Verbindung" gehören und um ihre Existenz fürchten. Er spreche auch für sie. "Die Landwirte, die da sind, wollen so lange stehen bleiben, bis Aldi sich bewegt und konstruktive Vorschläge bringt." Auslöser der Aktion ist eine drohende Senkung der Butterpreise.

Lesen Sie auch:

Unternehmenssprecher Joachim Wehner teilte auf Nachfrage mit, Aldi Nord und Aldi Süd seien turnusmäßig in der Ausschreibung für Butter. "Die Preise, die wir zahlen, richten sich nach Angebot und Nachfrage auf dem gesamten Markt, beeinflusst von vielen weiteren Faktoren." Es sei völlig normal und wiederhole sich jedes Jahr aufs Neue, dass die Butterpreise aufgrund der hohen Nachfrage zur Weihnachtszeit steigen und danach zu Jahresbeginn wieder zurückgehen. "Dieses Prinzip spiegelt sich grundsätzlich auch in den Angeboten der Molkereien wider, wie sie allen Händlern um diese Jahreszeit unterbreitet werden", so der Sprecher. Zu Details laufender Preisverhandlungen wolle sich das Unternehmen nicht öffentlich äußern.

Lee zufolge will Aldi Nord den Preis für Butter pro Kilo um bis zu 60 Cent senken. Üblich sei zum Jahresende eine Senkung von 10 bis 20 Cent. Warum der Discounter, der in der Corona-Pandemie kräftig verdiene, den Preis so stark drücken wolle, sei nicht nachvollziehbar, sagte der Sprecher der Bauernbewegung. Für betroffene Landwirte gehe es um die blanke Existenz. Schon jetzt könnten manche das Futter für ihre Tiere nicht mehr bezahlen.

Bauern fahren mit ihren Traktoren für eine Protestaktion.

Foto: dpa

Immer wieder Bauern-Proteste im Norden

Bereits in den vergangenen Tagen haben Landwirte mit Treckern Aldi-Zentrallager blockiert. Am Montag gab es zudem vor einem Aldi-Lager in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven Proteste. Dort versammelten sich laut Polizei Landwirte mit rund 20 Traktoren. "Unser Plan ist zu warten, bis Aldi sich bewegt", sagte Lee am Montagabend. "Die Landwirte behalten sich vor, noch mehr Lager dicht zu machen."

Wegen des Protestes vor dem Aldi-Lager in Hesel kam es vor allem für Lastwagen zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei stauten sich wartende Lastwagen auf der Bundesstraße 72. Wegen der vielen Traktoren sei die Zufahrt ins Gewerbegebiet für große Fahrzeuge eingeschränkt, sagte eine Polizeisprecherin. Für Autos gebe es keine größeren Verkehrsbehinderungen. Sie könnten an wartenden Lastwagen vorbeifahren.

Erst am Sonntag war es in Schleswig-Holstein zu Protesten von Landwirten gekommen. So trafen sich bis zu 200 Bauern mit Traktoren in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein vor zwei Aldi-Zentrallagern. Hintergrund war auch dort die drohende Preissenkung bei landwirtschaftlichen Produkten. Nach Angaben von "Land schafft Verbindung" laufen derzeit Butterpreis-Verhandlungen zwischen dem Discounter Aldi und den Molkereien. Sprecher Lee forderte die Politik auf, als Vermittler aufzutreten. Die Bauern seien in Not.