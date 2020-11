Mercedes-Fahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd bis nach Hamburg

Bad Segeberg. Am Dienstagabend hat sich ein Mercedes-Fahrer auf der A23 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei bis nach Hamburg geliefert.

Um 21.57 Uhr wollten Polizisten einen schwarzen Mercedes in Höhe Halstenbek/Krupunder (Kreis Pinneberg) kontrollieren und setzten das Signal "Bitte folgen". Zunächst folgte der Mercedes dem Streifenwagen, wechselte dann jedoch wieder auf den Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg zur A7 und gab Gas.

In Höhe Stellingen schloss der Streifenwagen auf den Mercedes auf, der mit bis zu 150 km/h unterwegs war. Der Mercedes fuhr bei der Abfahrt Othmarschen von der A7 ab, ignorierte ein Stopp-Schild und krachte in der Behringstraße fast in einen Pkw. An der Kreuzung Behringstraße/Paul-Ehrlich-Straße fuhr der Mercedes über eine rote Ampel und raste schließlich über den Holmbrook und die Bernadottestraße.

Verfolgungsjagd bis nach Hamburg: Mercedes-Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Der Streifenwagen folgte dem Mercedes weiter über die Parkstraße in Richtung Elbufer und die Elbchaussee. Schließlich gelang es der Polizei gegen 22.07 Uhr, den Flüchtenden in der Schenefelder Landstraße zu stoppen. Zwischenzeitlich waren mehrere Hamburger Streifenwagen zur Unterstützung eingetroffen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Der 34-jährige Mercedes-Fahrer aus Hamburg war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da diese ihm bereits entzogen worden war. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Einsatzkräfte zudem ein Springmesser, welches von der Polizei beschlagnahmt wurde. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Polizei sucht Zeugen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den 34-Jährigen vor Ort. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Beamten bitten mögliche Geschädigte und Zeugen, sich mit ihnen unter der Rufnummer 04121/4092-0 in Verbindung zu setzen.