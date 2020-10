Zwei Männer mit Macheten: 27-Jähriger greift zum Hammer

Bremen. Am frühen Sonntagmorgen ist ein Streit unter drei Männern in Bremen in eine gewalttätige Auseinandersetzung ausgeartet. Wie die Bremer Polizei mitteilt, waren ein 27-jähriger alkoholisierter Mann und seine Freundin gegen 4 Uhr auf der Völklinger Straße in einem Wohngebiet unterwegs und machten dabei ziemlich viel Lärm. Zwei 19-jährige Anwohner, die ebenfalls angetrunken waren, fühlten sich dadurch gestört. Zuerst riefen sie nur etwas aus dem Fenster, doch dann gingen sie, mit zwei Macheten bewaffnet, auf die Straße. Als der 27-Jährige die Waffen sah, griff er die beiden Männer mit einem Nothammer an und schlug ihnen damit auf die Köpfe.

Einer der Verletzten musste notoperiert werden

Einer der beiden Kontrahenten erlitt eine Schädelfraktur und musste im Krankenhaus notoperiert werden, der andere kam mit einer Kopfplatzwunde ebenfalls ins Krankenhaus. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Macheten und der Nothammer wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

( cw )