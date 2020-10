Frontalzusammenstoß: Motorradfahrer stirbt

Harmsdorf. Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto bei Harmsdorf im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Leichtkraftrad in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto zusammengeprallt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zuvor hatte er ein anderes Auto gestreift. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls am Donnerstagnachmittag habe es geregnet und zu dämmern begonnen, daher habe schlechte Sicht geherrscht, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.