30 Jahre alter Mann aus Tornesch wird vermisst

Tornesch. Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Kreis Pinneberg wird seit Sonntagabend vermisst. Die Polizeistelle Bad Segeberg bittet daher dringend um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Herr Braemert soll 1,80 Meter groß sein und etwa 140 Kilo wiegen. Laut Polizei hat er dunkles, kurzes Haar und einen Dreitagebart. Möglicherweise trägt er einen Pullover mit der Aufschrift "Sons of Anarchy". An beiden Beinen und im Bereich der Schultern ist Herr Braemert tätowiert.

Zuletzt soll der Mann in Tornesch am vergangenen Sonnabendabend gegen 22 Uhr in der Nähe von der Straße Am Steinberg gesehen worden sein. Nach Polizeiangaben soll er sich im Bereich der Straße Am Steinberg aufgehalten haben. Er soll außerdem in einem schwarzen VW Touareg, Kennzeichen PI-BF 13, unterwegs sein.

Hinweise zu Herrn Braemerts Aufenthaltsort können unter der 110 oder an jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

( HA )