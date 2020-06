Urlaub Die schönsten Badestellen mitten in der norddeutschen Natur

Der Weststrand des Darß ist 14 Kilometer lang und liegt am Rande des Darßer Urwaldes.

Wildswimming heißt baden in der Natur. Ein neues Buch stellt aufregende heimische Badestellen an Meer, Seen und Flüssen vor.