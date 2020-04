Dreimal der gleiche Trick: Seniorinnen in Kiel ausgeraubt

Kiel. Drei Rentnerinnen sind am Wochenende in Kiel in kurzer Zeit Opfer der gleichen Masche geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein Mann am Wochenende jeweils im Vorbeifahren mit einem Fahrrad genähert und dabei den Damen die Tasche entrissen. In einem Fall sei die Seniorin gestürzt, habe sich Schulter und Hüfte verletzt. Da sich die Täterbeschreibungen laut Polizei in einigen Punkten ähneln, ermitteln die Beamten, ob es sich um ein und dieselbe Person handelt.