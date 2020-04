Kiel. SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner hat die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein aufgefordert, in der Coronakrise möglichst einheitlich aufzutreten. Es verunsichere, wenn FDP, Grüne und CDU in unterschiedliche Richtungen ziehen, sagte der Oppositionsführer am Donnerstag. Stabilität und Sicherheit seien wichtig, um die Krise zu meistern

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will am Donnerstag gegen 17 Uhr in einer Videokonferenz darüber beraten, wie die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern im nördlichsten Bundesland genau umgesetzt werden. Dabei sind viele Detailfragen noch offen, die die einzelnen Bundesländer unterschiedlich regeln können.

In den letzten Wochen sei nicht alles gut gelaufen. Als Beispiele nannte Stegner den "suboptimalen Vorstoß" von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zu einem Verzicht auf Abi-Prüfungen, "Chaos um die Zweitwohnungen", "faktische Grenzkontrollen" an der Hamburger Stadtgrenze und die Kommunikation zur Festlegung auf Familientreffen mit bis zu zehn Angehörigen. Hier sei eine faktische Verschärfung durch die Kommunikation als Lockerung wahrgenommen worden.

Stegner bescheinigt Landesregierung gute Arbeit

Insgesamt aber bescheinigte Stegner der Regierung mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einen ordentlichen Job. Deshalb bleibe es beim Verzicht auf kleinkarierte parteipolitische Profilierung. "Die Menschen erwarten, dass wir gemeinsam handeln", sagte Stegner. "In Deutschland machen wir das ganz ordentlich, parteiübergreifend, - und das ist hier auch so."

Die nächste Bund/Länder-Runde am 30. April müsse vorsichtige Öffnungen in der Gastronomie mit sich bringen, Abstandsregelungen inbegriffen, sagte Stegner. "Da muss es eine baldige Perspektive geben." Beim allgemeinen Tourismus habe er Zweifel, dass es bis zur Sommerpause "übertrieben viele Erleichterungen geben wird".

Am Hamburger Rand scheine ihm am allerwichtigsten zu sein, das tägliche Leben mit Arbeit, Freizeit, Sport und Verwandtenbesuchen uneingeschränkt zu ermöglichen, sagte Stegner. Im Übrigen dürfe es in einigen Bereichen nicht bei Verordnungen bleiben. "Es wird auch kreativer Hinweise bedürfen, wie das ausgefüllt werden soll."