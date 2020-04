Volsemenhusen: Menschliche Überreste identifiziert

Volsemenhusen. Nach dem Brand eines Reetdachhauses in Volsemenhusen im Kreis Dithmarschen Ende März sind die gefundenen menschlichen Überreste identifiziert worden. Sie können zweifelsfrei der 54-jährigen Bewohnerin zugeordnet werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge war die Frau seit dem Feuer vermisst worden, bei dem das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert vollständig zerstört wurde. Die Todesursache sei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.