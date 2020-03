"Antanz-Masche": Trickdiebe in Kiel vorläufig festgenommen

Kiel. Die Polizei hat drei Trickdiebe auf einem gemeinsamen Parkplatz eines Super- und eines Baumarktes in Kiel vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Zeuge am Vortag die Männer dabei beobachtet, wie sie mehrfach Frauen ansprachen und versuchten, Wertsachen zu stehlen. In mindestens einem Fall sei dies auch gelungen. Den Angaben zufolge entwendeten die Tatverdächtigen einer 42-Jährigen Geld, indem einer der Männer sie nach dem Weg fragte, während ein anderer das Geld an sich nahm. Die Polizei sprach von einer "Antanz-Masche". Diese hätten die zwei 28-Jährigen und der 30-Jährige ebenfalls bei einer 62-jährigen Frau versucht. Ihr Begleiter habe den Diebstahl jedoch verhindern können. Die Tatverdächtigen waren der Polizei teils bekannt.