Paketbote von Unbekannten überfallen

Geesthacht. Unbekannte haben in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg einen Paketboten überfallen und beraubt. Die Täter sprühten dem Boten Pfefferspray ins Gesicht und sperrten ihn in einen Schuppen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Anschließend flüchteten sie mit dem Lieferwagen. Der wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes gefunden. Ob Pakete fehlten, stand zunächst nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin. Der 30 Jahre alte Paketbote wurde bei dem Überfall am Dienstag leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.