"Punktesammler" auf A1 gestoppt

Hamburg. Mit einer rasanten Fahrt auf der A1 in Hamburg hat ein 29-Jähriger sein Punktekonto in Flensburg überzogen und ist Führerschein und Fahrzeug losgeworden. Der Fahrer überholte einen zivilen Messwagen der Polizei im Kreuz Hamburg-Ost, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Beamten folgten dem schwarzen Wagen, der im Tempo-80-Bereich bis zu 205 Stundenkilometer schnell fuhr. Auf ein Auto vor ihm sei der 29-Jährige bis auf wenige Meter aufgefahren, bei Tempo 130. Durch den Tunnel Moorfleet sei er mit 180 km/h geprescht, bei erlaubten 80. An der Anschlussstelle Harburg stoppten die Polizisten den Raser. Dabei stellte sich heraus, dass er den Führerschein erst seit zwei Jahren besaß, aber schon sieben Punkte gesammelt hatte. Nun musste er die Fahrerlaubnis abgeben, sein Auto wurde von den Beamten beschlagnahmt. "Punkte sammeln beendet", überschrieb die Polizei ihre Mitteilung.