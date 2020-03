Hamburg/Neumünster. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor Unwetter mit orkanartigen Böen in Norddeutschland. Bereits in der Nacht zum Donnerstag kam es an der Nordsee verbreitet zu Sturmböen, sagte Sprecher Michael Baudiz dem Abendblatt.

Auf Sylt können im Laufe des Donnerstags orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 115 km/h auftreten. Mittags soll der Sturm abflauen, abends wehen nur noch vereinzelt Sturmböen.

Wetter in Hamburg: Amtliche Warnung vor Sturmböen und starkem Gewitter

Für Hamburg wurde bis einschließlich 14 Uhr eine amtliche Warnung vor Sturmböen und starkem Gewitter ausgesprochen. Auch für Freitagmorgen warnt der DWD vor schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h.

Vor allem im Norden und der Mitte stürmisch: Aktuell sind verbreitet Warnungen vor Sturmböen, an manchen Küsten sogar Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen gültig. Im Laufe des Nachmittags und des Abends nimmt der Wind ab. https://t.co/c0actryFJD oder #WarnWetterApp #HANNA /V pic.twitter.com/baBinlZseI — DWD (@DWD_presse) March 12, 2020

Feuerwehr rückt 40-mal in Hamburg aus

Die Feuerwehr Hamburg ist am Donnerstagvormittag sturmbedingt bereits 40-mal ausgerückt. Grund der Einsätze waren umgekippte Bäume und herabfallende Äste, die Gehwege oder Straßen blockierten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzte gibt es bisher noch nicht.

Zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im Norden

Die starken Sturmböen zeigen bereits Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich am Donnerstag in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen auf große Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

In Scharbeutz (Schleswig-Holstein) ist ein Baum auf die Schienen gestürzt. Die Strecke zwischen Scharbeutz und Timmendorfer Strand ist daher zurzeit gesperrt, ein Ersatzverkehr ist in Planung.

Auch zwischen Ahrensburg und Rahlstedt ist ebenfall ein Baum auf die Gleise gekippt. Zurzeit ist nur das Gleis Richtung Hamburg betroffen

Zugausfälle zwischen Kiel und Hamburg

Auf der Strecke zwischen Kiel/Neumünster und Hamburg kam es zudem wegen eines Notarzteinsatzes am Morgen für rund zwei Stunden zu großen Verspätungen und Zugausfällen. Die Strecke zwischen Neumünster und Brokstedt wurde gesperrt, Züge wurden zurückgehalten.

Zusätzlich sorgt ein Systemupdate in den Reiseauskünften der Deutschen Bahn für Einschränkungen. Bis 14 Uhr können laut Informationen der Deutschen Bahn nur eingeschränkt Informationen auf bahn.de und in den DB-Apps veröffentlicht werden. Aktualisierte Informationen zur Streckensperrungen und Zugausfällen sind auf bahn.de/aktuell verfügbar.

Infos rund um das Thema Wind und Sturm:

Starker Wind (Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten): 40 bis 45 km/h

Stürmischer Wind (Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien): 65 bis 70 km/h

Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern): 75 bis 85 km/h

Schwerer Sturm (Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern): 90 bis 100 km/h

Orkanartiger Sturm (Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden): 105 bis 115 km/h

Baum stürzt auf Garage in Schnelsen

Foto: TV News Kontor

In Hamburg-Schnelsen ist am Donnerstagmorgen ein Baum auf eine Garage gestürzt. Die Feuerwehr rückte aus und zersägte die Fichte.

Rader Hochbrücke: Kleintransporter kippt auf A7 um

Auf der Rader Hochbrücke ist am Donnerstagmorgen ein Kleintransporter wegen des Sturms umgekippt. Das Fahrzeug blockierte den rechten Fahrstreifen der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mitteilte.

Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Da nur die linke Spur frei war, staute sich der Verkehr laut Polizeiangaben etwa drei bis vier Kilometer.