Scharbeutz/Sylt. Urlaub mit Hund ist im Norden angesagt: „Urlaub mit Hund ist ein großes Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat“, sagt Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz. Der Trend gehe sogar zum Zweit- oder Dritthund – bei einem bleibe es selten. Zwischen Lübecker Bucht und Föhr bieten die Küstenorte jede Menge Abwechslung für Hund und Halter. Noch bis zum Frühjahr eignen sich gemeinsame Urlaube an der Küste besonders. Denn: Bis April sind an vielen Orten die Strände offen für Hunde. Und es gibt außergewöhnliche Angebote wie Strandspiele und Hundetanz.

Es regnet in Strömen, es ist nass, kalt und windig. Das hält an diesem Sonnabendmittag die rund 30 Menschen mit ihren Hunden nicht davon ab, an den Strand in Scharbeutz zu kommen. Denn heute steht Dogdance auf dem Programm. Hundetanz eben. Und wer einen Hund hat, weiß: Augen zu und durch. Wenn der Hund jetzt schön gefordert und ausgelastet ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er den Rest des Nachmittags entspannt und zufrieden ist. „Hundeleute schreckt solch ein Wetter nicht ab“, sagt Katharina Henf und lacht.

Mensch und Hund sollen ein Team bilden

Die Hundetrainerin wird Mensch und Tier in den kommenden eineinhalb Stunden in die Kunst des Hundetanzes einführen. Der Sinn von Drehungen um die eigene Achse, bei Fuß gehen oder Slalom laufen? „Es geht darum, dass Mensch und Hund ein Team bilden“, so Henf. Es geht um Spaß und Bindung. Normalerweise lernen Hund und Mensch die einzelnen Tanzschritte zu Musik. Heute ist das Wetter für die Technik zu nass, Katharina Henf gibt den Takt vor und zählt auf acht Schläge. Es sind einfache Basiselemente, die heute beigebracht werden.

Damit die Hunde das machen, was von ihnen gefordert ist, werden sie mit Leckerlies in die Bewegungen geführt. Mit einem Keks vor der Nase geht Tanzen für jeden Vierbeiner ganz leicht. „Normalerweise ist es im Training schon so, dass die Hunde verstehen sollen, was sie machen. Ohne Leckerlies“, sagt Katharina Henf. Für die Schnuppertanzstunde am Strand ist sie bei den Trainingstechniken großzügiger. Das Tolle am Dogdance: „Die Hunde können selbst kreativ werden und eigene Elemente einbauen“, so Henf. Immerhin: Zum Abschluss führen die Teilnehmer tatsächlich eine kleine Gruppenchoreografie vor.

Dogdance ist eine anerkannte Hundesportart

Dogdance ist eine anerkannte Hundesportart, die jeder Hund ausüben kann. Wer sich gern mit seinem Vierbeiner am Strand beschäftigen möchte, hat die Gelegenheit dazu bei den Hunde-Strand-Spielen zum Beispiel an der Seebrücke in Pelzerhaken. Dann baut Katharina Henf einen Geräte-Parcours am Strand auf. Die Geräte stammen vorwiegend aus der Hundesportart ‚Hoopers Agility‘. Statt Sprünge zu absolvieren, können die Hunde durch ebenerdige Reifen laufen, durch Tunnel rennen oder auch Tonnen umrunden, sodass ein flüssiger Parcourslauf entsteht. Wer die Termine für Dogdance erfahren möchte, kann sich unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalender im Internet informieren.

Noch bis zum 31. März können Hunde in Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf und bis zum 30. April in Neustadt, Pelzerhaken und Rettin an den weiten Stränden toben und spielen. Und auch danach müssen Hunde und ihre Menschen nicht ganz auf dieses Vergnügen verzichten, denn in der Lübecker Bucht gibt es zwischen Scharbeutz und Rettin sechs ausgewiesene Hundestrände, an denen die Vierbeiner das ganze Jahr hindurch willkommen sind. Informationen auch über hundefreundliche Unterkünfte gibt es unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/urlaub-mit-hund

Spezielle Unterkünfte

Auch in Grömitz dürfen Hunde noch bis April den gesamten Strand nutzen. Während der Strandsaison von April bis Ende Oktober gibt es den Hundestrand (mit Strandkorbvermietung) im Norden und den Strandabschnitt hinter dem Yachthafen, an der Steilküste. Jacqueline Felsmann: „Hier sind Hunde jederzeit herzlich willkommen. Zusätzlich haben wir einen Hundestrand am Lensterstrand.“ Wer mit Hund reist, muss auf Komfort nicht verzichten. „Wir haben spezielle Unterkünfte, die sich auf den Urlaub mit Hund spezialisiert haben.“ Ein wahres Hundeurlaubsparadies sei das Strandhaus Bello Cane (www.strandhausbello.de). Aber das ist eine Erwachsenenunterkunft. „Nachgerüstet“ haben auch Hotels wie das aja Resort und erlauben Besucher mit Hund (15 Euro Aufpreis).

Der Trend geht zum Zweit- oder sogar Dritthund. Levke Sönksen, Föhr Tourismus GmbH

Etwas weiter nördlich geht es ebenfalls hundefreundlich zu. „Viele Hundebesitzer lieben Fehmarn aufgrund der schönen Wanderwege und der Natur“, sagt Kim Böckmann vom Tourismus-Service Fehmarn. Auf der Sonneninsel gibt es ausgewiesene Hundestrände, an denen Hunde frei herumlaufen können. Hundestrand Bojendorf: Naturstrand mit Strandkörben und einem Strandbistro vor Ort. Der Westküstenstrand bietet eine tolle Sonnenuntergangskulisse.

Hunde­duschen und Hundespielplätze

Hundestrand Grüner Brink: Toben und tollen – der Hundestrand am Grünen Brink im Norden der Insel bietet den Blick auf ein- und ausfahrende Fähren. Hundestrand Meeschendorf: Der Hundestrand in Meeschendorf befindet sich im Süden der Insel und ist besonders morgens zum Sonnenaufgang ein tolles­ Ziel mit Hund. Auf manchen Campingplätzen gibt es extra Hunde­duschen sowie Hundespielplätze, Beispiel­ Insel-Camp Fehmarn (unter www.inselcamp.de) und in vielen Ferienunterkünften sind Vierbeiner willkommen. Beispiele für hundefreundliche Unterkünfte: Küselhof in Wulfen, www.kueselhof.de, Inselgarten in Blieschendorf, Telefon 0171/9342312.

„Hunde sind in mittlerweile vielen Hotels gern gesehen“, meldet Elena Fischer vom Verband Mecklenburgischer Ostseebäder. Unter folgender Internetseite findet sich ein Überblick über hundefreundliche Unterkünfte, Restaurants oder geeignete Strandabschnitte, unter www.graal-mueritz.de/urlaub-mit-hund.php

In Büsum ist man strenger

An der Nordsee geben sich die Orte ebenfalls Mühe, um Hundehaltern und ihren Tieren den Aufenthalt angenehm zu gestalten. Strenger als an der Ostsee geht es in Büsum in Sachen Hundefreilauf zu. Dort dürfen die Tiere nur angeleint auf rund 3,5 Kilometern Deichkrone herumlaufen. Bis zum 31. März können Hunde außerdem am Wasser auf der Deichpromenade laufen – aber auch nur angeleint. Extra Hundestrände gibt es neben der Watt’n Insel in der Familienlagune Perlebucht, Strandkorb inklusive. Dort dürfen Hunde hinter der Buhne angeleint ins Wasser.

Erlaubt sind Hunde unter anderem im Hotel Küstenperle mit Außendusche für dreckige Vierbeiner (www.hotel-kuestenperle.de) oder auch in Lighthouse Hotel & Spa. Dort kostet ein Hund 25 Euro extra. Im Preis enthalten sind Hundekorb sowie Trink- und Futternapf. „Wir freuen uns immer über die Vierbeiner – fühlen sich die Hunde wohl, fühlen sich auch die Herrchen wohl“, sagt Sprecher Christian Sroka.

„Hunde sind auf der Nordseeinsel Föhr ein zunehmend starkes Thema“, sagt Levke Sönksen von der Föhr Tourismus GmbH. „Der Trend geht zum Zweit- oder sogar Dritthund.“ Föhr sei sehr hundefreundlich. Schon auf dem Weg auf die Nordseeinsel fahren Hunde auf den Fähren kostenlos mit. „Und es gibt mehr als 500 hundefreundliche Unterkünfte“, sagt Levke Sönksen. Konflikte kann es im Nationalpark oder Weltnaturerbe Wattenmeer schon geben. Denn: Im Wattenmeer, am Deich oder auf der Strandpromenade müssen Hunde angeleint werden, um Tiere wie Vögel, Schafe und Hasen zu schützen.

Auf Sylt gibt es sogar seit sieben Jahren ein großes Event rund um den Hund: An den Hundstagen jeden März und November. Dann treffen sich Hunde und ihre Halter in Wenningstedt-Braderup zu Seminaren, Workshops, Ausflügen und Vorträgen. Dann dürfen die Hunde leinenfrei im Meer toben. Die nächsten Hundstage sind vom 1. bis 6. November. Weitere Infos und Anmeldung unter 04651/447 18. „Die Nebensaison ist die perfekte Jahreszeit für Naturliebhaber und Aktive mit unternehmungslustigem Gefährten, denn zwischen Anfang November und Mitte März ist der Strandzugang für Hunde fast überall möglich“, heißt es auf der Homepage zu den Hunds­tagen (www.sylt.de/entdecken/veranstaltungen/sylter-hundstage)