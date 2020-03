Bad Segeberg. Mit einer Penis-Attrappe aus Silikon und künstlichem Urin hat ein 19-Jähriger in Bad Segeberg versucht, die Polizei über seinen Drogenkonsum hinwegzutäuschen.

Den Polizisten waren ungewöhnliche Geräusche bei der Abgabe des vermeintlichen Urins aufgefallen, berichtete die Polizei am Dienstag. Bei näherer Betrachtung bemerkten die Beamten ein auf den ersten Blick täuschend echt aussehendes männliches Geschlechtsteil aus Silikon.

In einem kleinen Beutel habe sich synthetischer Urin befunden, mit dem der 19-Jährige die Beamten zu täuschen versucht habe, heißt es in der Pressemitteilung. Bei einer Verkehrskontrolle am Montag hatte sich nach Angaben der Polizei der Verdacht erhärtet, dass der junge Mann Drogen genommen hatte.