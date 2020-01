Unterlüß. Eine 90-Jährige ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Unterlüß (Landkreis Celle) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die alte Dame mit ihrem Rollator gegen 17.25 Uhr die Müdener Straße in Unterlüß. Dabei wurde sie vom Auto eines 26- jährigen Autofahrers aus Delmenhorst erfasst und tödlich verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der 26- Jährige die Frau nicht gesehen. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.