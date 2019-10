Nordstrand. In Schleswig-Holstein haben die Deichgrafen und andere Experten am Mittwoch mit der routinemäßigen Kontrolle der Hochwasser-Dämme des Landes begonnen. Die so genannte Deichschau ist gesetzlich festgelegt und findet zweimal jährlich statt.

Erster Termin war auf Nordstrand in Nordfriesland. Im nördlichsten Bundesland gibt es nach Angaben des Kieler Umweltministeriums insgesamt 433 Kilometern Landesschutzdeiche. Als Schutz gegen Sturmfluten sind sie entlang der Westküste zum Teil mehr als 9 Meter über dem Meeresspiegel hoch.

An der ruhigeren und teilweise mit Steilküsten versehenen Ostküste sind die Deiche, sofern überhaupt vorhanden, weitaus niedriger.