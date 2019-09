Ahrensburg. Pendler müssen am Dienstagnachmittag etwas mehr Zeit einplanen: Derzeit verkehren keine Züge zwischen dem Bahnhof Ahrensburg und Rahlstedt. "Auf einem privaten Gelände ist Buschwerk in Brand geraten, für den Feuerwehreinsatz mussten die Gleise in dem Bereich gesperrt werden", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Daher sei auch der Zugverkehr eingestellt worden.

Betroffen seien laut dem Sprecher die Regionalzüge zwischen Lübeck und Hamburg sowie zwischen Ahrensburg und Oldesloe. Bis voraussichtlich 17 Uhr soll die Strecke gesperrt bleiben.