Steenfeld. Bei einer Verpuffung in einer Biogasanlage in Steenfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag bei Arbeiten an der Anlage.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 60 Helfern für zwei Stunden im Einsatz, wie sie mitteilte.

Auch zwei Rettungshubschrauber wurden eingesetzt, um die Verletzten in die Klinik zu bringen. Es gab eine starke Rauchentwicklung: Über eine Warn-App wurden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.