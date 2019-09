Neumünster. Ein Feuer in einem Vereinsheim in Neumünster hat am Dienstagabend einen massiven Schaden verursacht. Das gesamte Gebäude des TS Einfeld sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei dem Abendblatt am Mittwoch.

Wie die Kieler Nachrichten berichten, trainierten Kindern auf einem benachbarten Sportplatz, als das Feuer ausbrach. Sie wurden aber glücklicherweise schnell in Sicherheit gebracht – Verletzte gab es keine.

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen des Brands.

Foto: dpa

Anwohner sollten ihre Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen halten. Die Rauchsäule stieg meterweit in die Höhe. Die Feuerwehr brauchte bis in die frühen Morgenstunden, um den Brand unter Kotrolle zu bringen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt die Kriminalpolizei.

Der TS Einfeld dankte allen Helfern in einem bewegenden Post auf Facebook. Das Gebäude soll nun mit vereinten Kräften wieder aufgebaut werden.