Laster verliert Hunderte Wasserflaschen: A7 gesperrt

Schuby. Ein Lastwagen hat am frühen Dienstagmorgen auf der A7 bei Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) knapp 190 Getränkekisten verloren. Der Lastwagen ist auf die Autobahn aufgefahren, als ersten Erkenntnissen zufolge auf Grund eines Materialfehlers die Plane des Lkw riss und 187 Getränkekisten auf die Fahrbahn fielen, wie die Polizei mitteilte. Die Scherben der Wasserflaschen verteilten sich auf einer Länge von etwa 500 Metern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Lastwagen konnte bis zum nächsten Parkplatz fahren. Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Schuby und Jagel für die Reinigungsarbeiten in Richtung Süden gesperrt. Am Vormittag wurde die Sperrung nach gut vier Stunden aufgehoben.