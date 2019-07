Kiel. Die Autobahn 210 ist nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Rendsburg und Bredenbek in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagmorgen ein Kleinlaster nach dem Überholen eines Sattelzugs von der regennassen Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war am Fahrbahnrand liegengeblieben.

Der männliche Fahrer wurde dabei im Auto eingeklemmt und tödlich verletzt. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist laut Polizei nach unklar.