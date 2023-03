Mieter können Vermietern Fotoaufnahmen verweigern

Schutz der Privat- und Intimsphäre: Vermieter dürfen in der Wohnung ihres Mieters nicht ohne Zustimmung fotografieren.

Was in den eigenen vier Wänden passiert, haben Mieterinnen und Mieter zum größten Teil selbst in der Hand. Das gilt zum Beispiel auch für Fotoaufnahmen, die Vermieter womöglich machen wollen.