LED in Lichterketten laufen nicht heiß - im Gegensatz zu den nicht mehr produzierten älteren Modellen mit Glühleuchten.

Weihnachtsdeko Brandgefahr: Kaputte Glühbirne in Lichterkette austauschen

Berlin (dpa/tmn). Viele dürften sie noch haben: Ältere Lichterketten mit Glühbirnen. Ist eine von ihnen kaputt, sollte man sie direkt austauschen. Sonst droht Brandgefahr.

Eine durchgebrannte Glühbirne kann bei Kontakt einen Stromschlag verursachen oder dazu führen, dass andere Glühbirnen durch den veränderten Widerstand sehr heiß werden und brennbare Materialien entzünden, erläutert Hermann Dinkler, Experte für Brand- und Explosionsschutz beim TÜV-Verband.

Glühbirnen erhitzen sich bei längerem Gebrauch

Er warnt grundsätzlich vor der Brandgefahr solcher älteren Lichterketten, insbesondere mit Netzbetrieb bei 220 bis 240 Volt. Ihre Leuchteinheiten erhitzen sich bei längerem Gebrauch stark. Das kann brennbare Gegenstände in der Nähe der Lichterketten entzünden - etwa den Weihnachtsbaum, das Geschenkpapier der Präsente unter dem Baum, den Adventskranz oder auch Vorhänge.

Daher sollte man die Lichterketten immer ausschalten, sobald man das Haus verlässt oder schlafen geht. Und sowieso: Nicht in der Nähe brennbarer Materialien aufhängen.

Der Transformator kann ein Problem sein

Anders sieht auf den ersten Blick das Brandrisiko bei neueren Modellen aus, in der Regel LED-Niedervolt-Lichterketten. Da sie laut Tüv mit einer niedrigeren Spannung betrieben werden, bleiben sie auch bei langem Gebrauch kühl. Sie stellen, so Dinkler, „in der Regel kein großes Brandrisiko dar und sind so konzipiert, dass sie theoretisch mehrere Tage lang eingeschaltet bleiben können.“

Man sollte aber ein Auge auf den Transformator werfen - also die Einheit, die in der Regel mit dem Stecker verbunden ist. Denn auch er kann heiß laufen.

Immobilien-Newsletter für Hamburg Bleiben sie auf dem Laufenden rund um die Themen Immobilien, Wohnen & Stadtentwicklung E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Transformator sollte daher ebenfalls nicht in Kontakt mit brennbaren Gegenständen kommen und die Luft um ihn herum sollte zirkulieren können. Außerdem ist es sinnvoll, LED-Lichterketten auszuschalten, wenn man längere Zeit nicht in der Nähe ist, um den Trafo abkühlen zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wohnen