Gefahren im Haushalt Reiniger und Co nicht einfach umfüllen und vermischen

Berlin (dpa/tmn)-. Im Flüssigwaschmittel ist nicht mehr viel drin, das kann doch gut in diese kleine Limoflasche: Gefährliche Idee, warnt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Wird ein Waschmittel in eine Lebensmittelverpackung umgefüllt, droht Verwechslungsgefahr. Kinder etwa könnten sich so vergiften.

Am besten sollten Wasch- und Reinigungsmittel deshalb in den Originalverpackungen bleiben, rät der IKW. Lebensmittelgefäße sind in keinem Fall eine gute Wahl.

Reinigungsmittel nicht mischen

Und die Reste von Putzmitteln einfach zusammenschütten? Auch davon rät der IKW dringend ab: Die Produkte haben unterschiedliche chemische Zusammensetzungen. Sie wirken dann einfach nicht mehr gut.

Problematisch wird es, wenn Chlorbleichlaugen mit Säuren gemischt werden - so kann giftiges Chlorgas entstehen. Auch gefährlich: Eine Mischung aus sauren Produkten wie WC-Reiniger und stark alkalischen oder basischen Produkten wie Abflussreiniger erwärmt sich stark.

© dpa-infocom, dpa:221012-99-98342/2 (dpa)