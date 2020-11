Weihnachtszeit LED-Lichterketten brauchen nicht so viel Strom

Mit der richtigen Lichterkette kann man an Weihnachten Strom und Geld sparen.

In der Weihnachtszeit will man es sich Zuhause gemütlich machen: Lichterketten gehören daher in der dunklen Jahreszeit für viele dazu. Manche Modelle können allerdings kostspielig werden.