Köln. Jetzt im Frühling wollen viele ihr Zuhause mit Blumen schmücken - neuen Vase sind dafür nicht nötig. Blüten, Blätter und Gräser finden auch in alten Marmeladengläsern einen hübschen Platz. Klingt erst einmal wenig kreativ - doch mit durchlöcherten Holzscheiben wird die Vase zum Hingucker.

Die DIY Academy in Köln erklärt, wie es geht: Man nehme eine Holzscheibe mit einem Durchmesser größer als die Glasöffnung. Dann durchbohrt man das Holz an mehreren Stellen mit unterschiedlich großen Bohraufsätzen. Wasser ins Glas und die Scheibe auflegen. In den Löchern lassen sich die Blumen beliebig arrangieren.