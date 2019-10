Studie Internationale Plattenbau-Renaissance in Sicht

Arbeiter montieren von einer Hebebühne aus Teile an einem Neubau.

Abriss und Leerstand waren jahrelang themenbestimmend im Bezug auf sogenannte Plattenbauten in der Bundesrepublik. Der Trend scheint sich jedoch weltweit zu drehen - Wohnen in der Platte wird gerade in Ballungszentren wieder attraktiver.