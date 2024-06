Medina/Porto. Die Tiere sind meist bunt und offenbar nicht besonders selten: In Saudi-Arabien haben Forscher eine bislang unbekannte Schlangenart entdeckt.

Rötlicher Leib mit schwarzem Kragen: Auf der Arabischen Halbinsel haben Forschende eine neue Schlangenart entdeckt. Das Team um Fulvio Licata von der Universität Porto entdeckte die gut 30 Zentimeter lange Art Rhynchocalamus hejazicus in der Hedschas-Region, einer bergigen Gegend im Westen von Saudi-Arabien nahe am Roten Meer. Neben rot-schwarzen Exemplaren fand die Gruppe auch ein komplett schwarzes Tier, wie sie im Fachblatt „Zoosystematics and Evolution“ schreibt.

Die wahrscheinlich nachtaktive Art bevorzugt sandige und steinige Habitate und lebt auch in Landschaften, die von Menschen genutzt werden. Die kleine Schlange zählt zu den sogenannten Eigentlichen Nattern (Colubrinae).

„Die Entdeckung einer neuen Schlangenart, die in den zentral-westlichen Regionen Saudi-Arabiens weit verbreitet ist, kommt überraschend und weckt Hoffnungen, dass es in dem Königreich noch mehr unbekannte Arten gibt“, schreibt die Gruppe. Die meisten Sichtungen gab es demnach um die Oase Al-ʿUla im Nordwesten des Landes.

