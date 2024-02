Redmond. Microsoft setzt sein Engagement für Künstliche Intelligenz fort - das Unternehmen kündigt an, 1,95 Milliarden Euro in Spaniens KI- und Cloud-Infrastruktur zu investieren.

Microsoft wird neben der Großinvestition in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz in Deutschland auch einen Milliardenbetrag für ähnliche Zwecke in Spanien ausgeben.

Es gehe um 1,95 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren, teilten der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und Microsoft-Manager Brad Smith mit. Das Geld solle für den Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur verwendet werden, schrieb Smith auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter).

Für Deutschland hatte Smith vergangene Woche Investitionen von knapp 3,3 Milliarden Euro binnen zwei Jahren angekündigt. Damit sollen die Kapazitäten in Rechenzentren für KI-Anwendungen und Cloud-Anwendungen erweitert werden. Die größte Einzelinvestition Microsofts in Deutschland umfasse auch ein KI-Weiterbildungsprogramm, mit dem bis zu 1,2 Millionen Menschen erreicht werden sollen, hieß es.

Microsoft hatte im vergangenen November auch schon zugesagt, bis 2026 in Großbritannien 2,5 Milliarden Pfund (2,9 Mrd Euro) für KI zu investieren Gut einen Monat zuvor hatte Smith bei einem Besuch in Australien eine Investition von 5 Milliarden Australischen Dollar (rund 3 Mrd Euro) in den KI-Sektor versprochen.

