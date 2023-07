„Amnesia: The Bunker“: Allein gegen das Biest

Noch in einem Schützengraben: Soldat Henri ahnt noch nicht, dass er in einem Bestien-Bunker aufwachen wird.

Ist das da hinter dem Feuer die Bestie, muss man sich in «Amnesia: The Bunker» fragen.

Mit „Amnesia: The Bunker“ reiht sich ein Horror-Szenario an das Nächste. Mit viel Schreckmomenten und in düsterer Atmosphäre kämpft man in der der Haut eines franzöischer Soldaten um das Überleben und gegen ein unheimliches Grauen.