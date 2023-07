„System Shock“-Remake: Ein Hacker gegen die KI-Invasion

Im Alleingang macht man sich auf in die düsteren Katakomben der Station, um Waffen einzusammeln, mit denen man mutierte Cyborgs aus dem Weg räumen kann.

Dass KI Shodan die Menschheit auslöschen will, daran besteht auf der Raumstation Citadel kein Zweifel.

Nur raus aus der Raumstation, denkt man sich in «System Shock».

Eine fiese KI, die die Menschheit auslöschen will: Was dieser Tage theoretisch diskutiert wird, ist in „System Shock“ Realität. Lohnt sich das Remake des 30 Jahre alten First-Person-Shooters?