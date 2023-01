Elektronikmesse Branchenverband: Ende der Chipkrise in Sicht

Das Megane X von Shiftall ist ein ultraleichtes und ultrakompaktes VR-Headset, das mit SteamVR kompatibel ist. Die CES in Las Vegas ist eine der größten Technologiemessen der Welt. Hier werden Innovationen präsentiert und gefeiert, die dann das ganze Jahr über für Gesprächsstoff sorgen.

Die Chipkrise hat viele Branchen schwer getroffen. Nach Einschätzung von Experten ist aber ein Ende in Sicht. Die Elektronikmesse CES in Las Vegas wirft einen Blick in die Zukunft.