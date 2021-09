Diese App hilft bei der Campingplatz-Suche

Etliche Telefonate, genauso viele Absagen: Wer kurzfristig auf der Suche nach einem Campingplatz ist, tut sich besonders in der Hauptsaison schwer. Eine App will Suche und Buchung nun erleichtern.

Die App "Camping.info" soll Urlaubern die Buchung eines Campingplatzes erleichtern. Sie zeigt die Verfügbarkeit von 23.000 Campingplätzen in Europa an und Nutzer können direkt buchen.

Berlin. Wer schon einmal kurzfristig auf der Suche nach einem geeigneten Campingplatz war, kennt das Problem: Denn besonders in der Hauptsaison und in beliebten Urlaubsregionen haben Kurzentschlossene es oft schwer. Die App "Camping.info" will die Buchung nun bequemer ermöglichen.

23.000 Campingplätze sind in der App nach Angaben der Entwickler europaweit hinterlegt. Allein in Deutschland sind es fast 2200. Auf einer Karte lassen sich nicht nur die genauen Standorte der Plätze einsehen, sondern auch jede Menge nützliche Informationen zum Campingplatz und der Umgebung. Selbst offline lassen sich die Karten nutzen.

Nutzer können Campingplatz direkt in der App buchen

Wer lieber die Suchfunktion benutzt, dem gibt die App ausgewählte Filterkriterien an die Hand: geeignet für Hunde, Platz im Halbschatten, Entfernung zum Meer und einiges mehr. Bei der Auswahl eines Platzes können Nutzer außerdem auf mehr als 190.000 Bewertungen, 220.000 Fotos und 3200 Videos anderer Nutzer zugreifen.

Praktisch: Wer einen geeigneten Campingplatz gefunden hat, kann direkt buchen. Der Geschäftsführer der App, Maximilian Möhrle, verspricht, dass die Verfügbarkeiten der Plätze immer auf dem aktuellen Stand sind.

Die "Camping.info"-App steht ab sofort für Geräte mit iOS und Android Betriebssystem zum Download zur Verfügung. Interessierte können die App sieben Tage lang kostenfrei testen. Danach beträgt die Gebühr für ein Jahresabo 9,49 Euro. Dafür versprechen die Entwickler ein "Premiumprodukt, in dem auch zukünftige Erweiterungen inkludiert sind".

