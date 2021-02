Rätselspaß auf Blechschildern Puzzlen mit viel Hirn in "The Pedestrian"

Auf Verkehrsschildern passiert in "The Pedestrian" viel mehr als im echten Leben.

Kniffelige Manöver in einer bizarren Umgebung? Willkommen bei "The Pedestrian". Hier gehen wir in die Welt der Verkehrsschilder - und die steckt voller Rätsel.